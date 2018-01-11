Им стал Аскар ЖАНАХМЕТ, до сегодняшнего дня работавший заместителем руководителя данного управления. Сагындык ЛУКПАНОВ в ходе своего выступления рассказал о том, что Аскар ЖАНАХМЕТ был назначен согласно принципам меритократии, подчеркнув его стаж работы в частном секторе и государственных органах, отметив, что новый руководитель управления был назначен по итогам результатов конкурса на занятие вакантной государственной должности. Аскар ЖАНАХМЕТ имеет два высших образования в сферах строительства и экономики. Начал свой трудовой путь в частном секторе менеджером в 2006 году, позднее занимал должность генерального директора частной компании. В 2012 году начал работу на государственной службе, работал в должностях главного специалиста, инспектора, заместителя руководителя отдела, заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области. С 1 августа 2017 года занимал должность заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ.