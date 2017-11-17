Иллюстративное фото с сайта stoyobzor.kz Отметим, что индекс открытости местных бюджетов представляет собой актуальный и действенный инструмент измерения эффективности бюджетного процесса, который позволяет оценить степень прозрачности бюджетных процессов на местном уровне: области, района, города областного значения, города республиканского значения и столицы, имеющих собственный бюджет. В 2016 году было проведено исследование, основным результатом которого стало определение индекса всех 16 областей Казахстана. По итогам данного исследования, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области набрали по 73 и 62 балла из 100 возможных. Это самый высокий показатель среди исследованных 14 областей, городов Астаны и Алматы. В сравнении с соседними областями в западном регионе – Атырауская область получила 34 балла, ЗКО - 34, Актюбинская область - 35 и Мангистауская область - 34. Атырауская область оценивалась по таким параметрам, как открытость процесса планирования и разработки проекта бюджета - 14 баллов, открытость процесса рассмотрения и утверждения бюджета - 51, открытость процесса исполнения бюджета - 31. - Оценка Атырауской области показывает, что местные органы предоставляет общественности минимальную информацию о бюджете и финансовой деятельности местных властей области, оцениваемую в рамках исследования. При повышении индекса в перспективе у жителей области появится возможность отслеживать, каким образом местные органы используют денежные средства области, а также принимать участие в бюджетном процессе, - сообщили представители общественного фонда. По итогам исследования, эксперты разработали рекомендации по повышению эффективности деятельности местных органов государственного управления.