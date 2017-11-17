Фото из соцсети Instagram В социальной сети Instagram появились фотографии, где запечатлена вывеска на дереве. Судя по вывеске, местные жители отнеслись с юмором к сложившейся ситуации, так как они просто не могут пройти к остановке из-за скопление дождевой воды. Вот и повесили табличку «Озеро надежд!». Между тем, заместитель директора ТОО «Жайык таза кала» Асылбек САККАЗОВ пояснил, что к дождю, который прошел 16 ноября, они были подготовлены. - За одну ночь нами было откачано 670 кубометров воды с улиц Ж. Молдагалиева, Курмангазы, Сырыма Датова, Гагарина, Абулхаир хана. На улицах Циолковского и Ульяны Громовой в настоящее время работы ведутся, - пояснил Асылбек САККАЗОВ.