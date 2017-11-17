Дело в том, что в октябре этого года между двумя домами открылась новая мойка с круглосуточным режимом работы. По словам возмущенных жителей, там водители моют машины самостоятельно круглые сутки, оставляя после себя грязь и лужи, сопровождаются все действия громко включенной музыкой. - В результате деятельности данного объекта наша придомовая территория превращается в болото от разлитой воды и черного масла от машин. Комки грязи создают угрозу нашей канализации, так как она присоединена к нашему дому, а брызни воды с химикатами долетают до наших окон, которые мы также не можем открыть. Наши дети не могут самостоятельно ходить в школу и на остановки, потому что автомойщики обрызгивают их, когда они идут по тротуару, - рассказывают жильцы многоэтажек. Жители домов уверены, что автомойка открыта в жилом секторе незаконно, однако владелец на встрече с жителями близлежащих домов сообщил, что для открытия бизнеса он брал кредит и сносить ее не собирается. Все претензии к владельцу автомойки жильцы изложили в коллективном письме, которое направили в городскую прокуратуру, областной филиал партии "Нур Отан", департамент экологии и департамент по охране общественного здоровья Атырауской области. В пресс-службе городской прокуратуры сообщили, что к ним поступило обращение жильцов, документ был направлен в городской акимат, который взял этот вопрос на личный контроль.