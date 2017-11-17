"Новая волна"— ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. С 2002 по 2014 год проводился в латвийском курорте Юрмале, который получил известность в советское время как место проведения Всесоюзного конкурса молодых исполнителей. С 2015 года конкурс проходит в Сочи. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу. Бессменной «музой» конкурса является Алла Пугачёва, она и присуждала свой собственный приз. Гимном конкурса поначалу была песня «Юрмала», написанная Стасом Наминым и ранее звучавшая в исполнении группы «Цветы». Сейчас её исполняют участники конкурса во время открытия. В 2007 году в качестве нового гимна была написана песня «До свидания, Юрмала!», автором слов к которой стал Игорь Николаев, а автором музыки — Игорь Крутой. С 2007 года по сей день песню, признанную официальным гимном, исполняют во время закрытия «Новой волны».

Сегодня, 17 ноября, в здании партии "Нур Отан" прошел фестиваль "Жана толкын-2017", где первокурсники показали свои таланты. По словам организатора фестиваля студентки четвертого курса ЗКАТУ имени Жангир хана Молдир САПАР, в фестивале участвуют студенты Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана, Научно-образовательного комплекса КАЗИИТУ, Западно-Казахстанского инженерно-технологического университета и Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова. - Подобный фестиваль проводится ежегодно ко дню первокурсника. Команды университетов охотно принимают участие и показывают вокальные, хореографические и прочие номера. Сегодня студенты ЗКАТУ покажут КВН для зрителей и не только, - рассказала организатор Молдир САПАР. Стоит отметить, что фестиваль проводится по 12 номинациям: современная песня, патриотическая песня, хореография, КВН, режиссура, лучший видеоролик "Мое учебное заведение" и другие. По всем номинациям победители, которых определит жюри, получат ценные подарки.