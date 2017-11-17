Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, однако комментировать данный факт не стали, так как загоревшийся автобус принадлежал ТОО "ТШО" и был потушен пожарными расчётами данной компании. В службе по связям с общественностью ТОО "ТШО" факт возгорания пассажирского автобуса подтвердили, и сообщили, что жертв и пострадавших в результате несчастного случая не было. - Мы подтверждаем факт возгорания одного из автобусов, который находится в оперативном управлении подрядной компании. Инцидент произошёл 16 ноября. В момент возгорания в автобусе не было пассажиров. Водитель не пострадал. Прибывшие на место происшествия расчеты пожарно-аварийной службы "ТШО" немедленно локализовали и ликвидировали пожар. Совместно с соответствующими контролирующими органами будет проведено расследование по выяснению причин возгорания, - рассказал представитель службы по связям с общественностью Ерлан ИСЛЯМОВ.