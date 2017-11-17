Иллюстративное фото из архива "МГ" Пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Саламат ЕРАЛИН рассказал, что скорая помощь везла беременную женщину из поселка Федоровка Теректинского района в Уральск. - При повороте в районе поселка Пойма машина перевернулась, - рассказал Саламат ЕРАЛИН. - По словам водителя, в тот день шел дождь и на дороге было скользко, из-за этого и произошла авария. Женщина 16 ноября самостоятельно родила здорового малыша. Мама сейчас находится в городской многопрофильной больнице. Ее состояние оценивается как средней тяжести. - Женщине провели компьютерную томографию, так как у нее были ссадины на голове. Водитель скорой помощи был отправлен на амбулаторное лечение, а акушер находится в Областной клинической больнице. Ее состояние расценивается как средней тяжести.