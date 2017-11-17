Одного ребенка спасти не удалось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам старшего инспектора ювенальной полиции Мадины КУСПАНОВОЙ, статистика за 10 месяцев этого года показывает снижение уровня совершенных самоубийств. - В этом году нами было зарегистрировано три суицида, один из которых совершенный и две попытки. В 2016 году было зафиксировано три самоубийства, - пояснила Мадина КУСПАНОВА. - В основном подростки совершают суицид из-за неразделенной любви или проблем в семье. Зачастую причину совершения суицида установить невозможно, если несовершеннолетний не оставил предсмертную записку. Со слов старшего инспектора, сейчас проводится работа по мониторингу страниц подростков в социальных сетях для предотвращения возможного суицида. К слову, в ЗКО проживает 161 514 детей.