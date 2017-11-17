Фото из архива "МГ" По словам старшего инспектора ювенальной полиции Мадины КУСПАНОВОЙ, статистика за 10 месяцев этого года показывает снижение уровня совершенных самоубийств. - В этом году нами было зарегистрировано три суицида, один из которых совершенный и две попытки. В 2016 году было зафиксировано три самоубийства, - пояснила Мадина КУСПАНОВА. - В основном подростки совершают суицид из-за неразделенной любви или проблем в семье. Зачастую причину совершения суицида установить невозможно, если несовершеннолетний не оставил предсмертную записку. Со слов старшего инспектора, сейчас проводится работа по мониторингу страниц подростков в социальных сетях для предотвращения возможного суицида. К слову, в ЗКО проживает 161 514 детей.