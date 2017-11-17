Мост через небольшую речку под названием Ногайт местные жители построили за свой счет, в этом им помогли предприниматели. Отсутствие мостового перехода вызывало большие трудности для школьников, которым было проблематично переправляться на другой берег - дети вынуждены были идти в обход, чтобы попасть в школу. Ситуация оставалась безвыходной до последнего времени, жители села Сагиз неоднократно поднимали проблему на сельских сходах. Не так давно идею собственноручно построить мост через реку поддержали и местные предприниматели, и строительство моста состоялось. - Через новый мост могут передвигаться только легковые машины, так как он не выдержит большегрузные автомобили, - рассказал житель села Изим ТАСПАНОВ.