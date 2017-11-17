В акции приняли участие больше 200 сотрудников компании. Основная активность пришлась на Астану и Алматы. Работники региональных филиалов присоединились к акции и организовали самостоятельные выезды в пункты сдачи крови. День донора проведен по инициативе волонтеров движения Жылы Журек компании Beeline Казахстан.«Мне кажется, это одна из самых простых и доступных форм сделать что-то хорошее для общества, для других людей, и на самом деле – для себя. Спасибо волонтерам нашей компании за организацию этой возможности. Beeline не только делает интернет лучше, но и совершенствует мир вокруг. И все это – благодаря инициативам сотрудников. Было бы здорово, если бы это наше стремление поддержало все бизнес-сообщество Казахстана», - комментирует главный исполнительный директор Beeline Казахстан Олександр Комаров.Корпоративная волонтерская программа запущена в Beeline и успешно работает с 2008 года. Волонтерские ячейки функционируют во всех филиалах компании. Около 1000 сотрудников активно участвуют в волонтерских проектах, инвестируя свое время, опыт и знания. Многие акции в рамках «Жылы Журек» стали регулярными. Волонтеры вовлечены в благотворительные проекты по случаю Дня Победы, Дня защиты детей, Дня знаний, а также участвуют в посадке деревьев, субботниках, сборе вещей в пользу различных социальных объектов и малоимущих семей по всей территории Казахстана.