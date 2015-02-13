Причинами отказа стали неполный перечень документов либо то, что некоторые субъекты легализации ранее привлекались к уголовной и административной ответственности. legalizaciya На сегодняшний день поступило 397 заявлений по 505 объектам на общую сумму  4,2 млрд тенге. Всего было легализовано 373 объекта на сумму 2,8 млрд тенге. - В Атырау с начала работы комиссии по легализации поступило около 300 заявлений. На сегодня по этим заявлениям по 7 случаям принято решение об отказе в легализации, - рассказал руководитель государственно-правового отдела аппарата акима города Атырау Серик НЫСАНБАЕВ. - Мы вынуждены принять решение об  отказе, так как согласно нормам закона, легализации подлежит имущество, полученное до вступления  закона  в действие, то есть до 1 сентября 2014 года. При изучении поступивших материалов было выяснено, что некоторое имущество было получено субъектами легализации после начала акции, то есть  субъекты легализации закончили строительство после 1 сентября 2014 года. Одними из главных причин отказа является несоответствие объектов легализации строительным, противопожарным, санитарным нормам. Серик НЫСАНБАЕВ пояснил, что субъекты легализации, привлекавшиеся к уголовной и административной ответственности по определенным статьям, не могут участвовать в акции по легализации имущества. Легализация является подготовительным этапом всеобщего декларирования, которое начнется у нас с 2017 года, - объяснила руководитель управления департамента государственных доходов по Атырауской области Айгуль РЗАГУЛОВА. - И если гражданин успеет до этого времени легализовать свои теневые накопления, то к нему не будет возникать никаких вопросов по происхождению этих  накоплений. На сегодня мы занимаем 11 месте в республике по легализации.