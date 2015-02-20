cppСогласно плану, до конца первого квартала текущего года ЦПП должны открыться в 188 районах Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на заместителя председателя правления НПП Нуржана АЛЬТАЕВА. По словам Нуржана АЛЬТАЕВА, центры поддержки предпринимательства будут работать по принципу «одного окна», то есть это будет центр, где предприниматели в одном месте смогут получить помощь по всем услугам. Во-первых, это помощь по разрешительным документам, которые являются наиболее востребованными. Как показывает анализ, больше всего с административными барьерами субъекты бизнеса сталкиваются при работе с отделами земельных отношений и архитектуры. Поэтому в центрах поддержки предпринимательства будут работать сотрудники данных госорганов, которые будут выдавать разрешительные документы. Здесь же будут размещены специалисты различных институтов поддержки предпринимательства, центров обслуживания населения, а также представители палаты предпринимателей, в частности, юристы, которые будут консультировать субъектов бизнеса по правовым и юридическим вопросам. Всего же предпринимателям будет предложено более 20 видов различных услуг. Кроме того, Нуржан АЛЬТАЕВ сообщил, что при ЦПП будут открыты школы предпринимателей или бизнес-школы.