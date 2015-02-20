По словам Нуржана АЛЬТАЕВА, центры поддержки предпринимательства будут работать по принципу «одного окна», то есть это будет центр, где предприниматели в одном месте смогут получить помощь по всем услугам. Во-первых, это помощь по разрешительным документам, которые являются наиболее востребованными. Как показывает анализ, больше всего с административными барьерами субъекты бизнеса сталкиваются при работе с отделами земельных отношений и архитектуры. Поэтому в центрах поддержки предпринимательства будут работать сотрудники данных госорганов, которые будут выдавать разрешительные документы. Здесь же будут размещены специалисты различных институтов поддержки предпринимательства, центров обслуживания населения, а также представители палаты предпринимателей, в частности, юристы, которые будут консультировать субъектов бизнеса по правовым и юридическим вопросам. Всего же предпринимателям будет предложено более 20 видов различных услуг. Кроме того, Нуржан АЛЬТАЕВ сообщил, что при ЦПП будут открыты школы предпринимателей или бизнес-школы.