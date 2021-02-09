Обновленный парк открылся в Исатайском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырауской области открылся обновленный Молодежный парк Иллюстративное фото с сайта ATPress Об этом проинформировал аким Исатайского района Марат Мурзиев в ходе онлайн-отчета​ об итогах проделанной работы за прошлый год, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. - Монтаж и ремонт детских площадок в Молодежном парке села Аккыстау завершены. Объект сдан в эксплуатацию. Кроме того, завершен капитальный ремонт центральной площади Аккыстау, - сказал аким Исатайского района Марат Мурзиев. Отметим, в прошлом году в центре Исатайского района были возведены ряд архитектурных скульптур на таких объектах как​ Qazaq eli, «Жастар саябағы», «Ардагерлер аллея». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.