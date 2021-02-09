Об этом проинформировал аким Исатайского района Марат Мурзиев в ходе онлайн-отчета​ об итогах проделанной работы за прошлый год, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

- Монтаж и ремонт детских площадок в Молодежном парке села Аккыстау завершены. Объект сдан в эксплуатацию. Кроме того, завершен капитальный ремонт центральной площади Аккыстау, - сказал аким Исатайского района Марат Мурзиев.

Отметим, в прошлом году в центре Исатайского района были возведены ряд архитектурных скульптур на таких объектах как​ Qazaq eli, «Жастар саябағы», «Ардагерлер аллея».

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