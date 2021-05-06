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Социум

В Атырауской области продлили работу объектов общественного питания

Теперь объекты общепита могут работать до 00.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 6 мая, вышло новое постановление главного санврача Атырауской области. Согласно новому постановлению запрещено: - проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; - деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, детск
Дана Рахметова
В Атырауской области продлили работу объектов общественного питания
Теперь объекты общепита могут работать до 00.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ужесточение карантина в Атырауской области: кафе и рестораны закроют, поезда остановят
Ужесточение карантина в Атырауской области: кафе и рестораны закроют, поезда остановят
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 6 мая, вышло новое постановление главного санврача Атырауской области. Согласно новому постановлению запрещено: - проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых мероприятий, выставок, корпоративов,  форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; - деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, детских развлекательных центров, аттракционов, игровых площадок (за исключением дворовых) в закрытых помещениях, ночных клубов, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, бильярдных, боулингов, букмекерских контор, оказания  услуг по организации праздников, за исключением деятельности социально-экономических объектов  участвующих в проекте «Аshyg». Ограничить по времени и режиму работы: - деятельность социально-экономических объектов, за исключением участников проекта «Аshyg»; - перевод на дистанционную работу не менее 50% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, при этом  организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников  против COVID-19 осуществляют деятельность с учётом требований по процентному соотношению  среди непривитых сотрудников для работы на дистанционном и очном формате. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев. -проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме; - организацию работы банков, отделения АО «Казпочта», Центров обслуживания населения (далее - ЦОНов), в том числе спецЦОНов с ограничением по времени с 09.00 часов до 18.00 часов.  Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0; - организацию работы учреждений государственных доходов в Центрах государственных услуг с установленным графиком работы.Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами  государственных доходов по предварительному бронированию очередичерез сайт www.kgd.gov.kz, мобильное приложение E-salyq (УГД по г.Атырау), или по записи телефона в остальных территориальных управлениях; - обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек; - обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах-с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек; - обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9,11(12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% -в дистанционном <span;>(не более <span;>2<span;>5 человек в классе, обучение по принципу «1 класс-1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного  режимов)<span;>; - индивидуальное  обучение учащихся во внеурочное время в группах, детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек), по записи, график работы с 09.00 часов до 18.00 часов; - дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 25 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях; -работу детских оздоровительных организаций с заполняемостью не более 50%; - работу объектов культуры (репетиции)  до 30 человек, - работу театров, кинотеатров, концертных залов, филармоний с заполняемостью не более 20%; - проведение спортивных мероприятий  с заполняемостью  не более  15 % зрителей; - медицинские центры, кабинеты, стоматологии по предварительной записи; - религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5м2 на одного посетителя. Проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека; - объектам общественного питания в том числе летние площадки, с 07.00 часов до 24.00 часов (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 50 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), - работу саун с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в воскресенье; - график работы и места дислокации временной мелкорозничной торговли, аренды детских, взрослых игровых, передвижных средств на площадях, парках, скверах, набережных определить по согласованию с местными исполнительными органами; - разрешить работу организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и др.) при соблюдении мер профилактики COVID-19 (использование медицинской маски, антисептиков, гигиена рук, социальная дистанция). Постановление начнёт действовать с 10 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
Карантин Постановление

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