В Атырауской области продлили работу объектов общественного питания

Теперь объекты общепита могут работать до 00.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 6 мая, вышло новое постановление главного санврача Атырауской области. Согласно новому постановлению запрещено: - проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; - деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, детск