В Атырауской области произошел разлив нефти (видео)

Сотрудники департамента экологии Атырауской области начал проверку почвы в месте разлива нефти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Разлив нефти произошел 23 февраля в Жылыойском районе на месторождении нефти «Морское», на территории площадки буровой, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области. Площадь разлива составила около 750 квадратных метров, нефть разлилась только на территории площадки буровой. На данный момент территория площадки очищена от последствий разлива, была организована перевозка шлама в Мангистаускую область на специализированный полигон для последу