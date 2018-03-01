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Происшествия

В Атырауской области произошел разлив нефти (видео)

Сотрудники департамента экологии Атырауской области начал проверку почвы в месте разлива нефти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Разлив нефти произошел 23 февраля в Жылыойском районе на месторождении нефти «Морское», на территории площадки буровой, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области. Площадь разлива составила около 750 квадратных метров, нефть разлилась только на территории площадки буровой. На данный момент территория площадки очищена от последствий разлива, была организована перевозка шлама в Мангистаускую область на специализированный полигон для последу
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В Атырауской области произошел разлив нефти (видео)
Сотрудники департамента экологии Атырауской области начал проверку почвы в месте разлива нефти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Разлив нефти произошел 23 февраля в Жылыойском районе на месторождении нефти «Морское», на территории площадки буровой, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области. Площадь разлива составила около 750 квадратных метров, нефть разлилась только на территории площадки буровой. На данный момент территория площадки очищена от последствий разлива, была организована перевозка шлама в Мангистаускую область на специализированный полигон для последующей утилизации. Специалисты департамента экологии Атырауской области взяли пробы почвы для определения степени загрязнения, а также оценки ущерба окружающей среде. - Мы провели ряд необходимых процедур, чтобы оценить последствия разлива нефти, была создана специальная группа для проверки данного инцидента, - сообщил руководитель отдела государственного экологического контроля департамента экологии Атырауской области Абзал Темиров. – После того как станут известны результаты экспертизы, будет вынесена оценка ущерба окружающей среде. Также будут приниматься меры в отношении недропользователя, который своевременно не сообщил о факте разлива нефти. Как сообщил аким Жылыойского района Алиммухамед Куттымуратулы, на месте помимо сотрудников департамента экологии также работают представители всех ответственных органов, которые выясняют причины инцидента и работают над устранениями последствий разлива нефти. Ситуация находится под контролем местных исполнительных органов.
Y6kQOboNvqc Ерлан ОМАРОВ
нефть

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