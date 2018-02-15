В Атырауской области строится первая ветряная электростанция

36 ветряных установок будут вырабатывать 52 мегаватта электроэнергии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Строительство первой в регионе ветряной электростанции идет в Исатайском районе Атырауской области. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2020 год. Для строительства была выбрана местность Манаш на берегу Каспийского моря. Данная территория была выбрана неслучайно. Согласно исследованиям, именно здесь чаще всего дуют ветра, средняя скорость которых составляет 10-12 метров в секунду. Для стабильной работы электростанции достаточно и 4 м/с. Всего планируется поставить 36 ветр