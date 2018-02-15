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Социум

В Атырауской области строится первая ветряная электростанция

36 ветряных установок будут вырабатывать 52 мегаватта электроэнергии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Строительство первой в регионе ветряной электростанции идет в Исатайском районе Атырауской области. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2020 год. Для строительства была выбрана местность Манаш на берегу Каспийского моря. Данная территория была выбрана неслучайно. Согласно исследованиям, именно здесь чаще всего дуют ветра, средняя скорость которых составляет 10-12 метров в секунду. Для стабильной работы электростанции достаточно и 4 м/с. Всего планируется поставить 36 ветр
gorod
В Атырауской области строится первая ветряная электростанция
36 ветряных установок будут вырабатывать 52 мегаватта электроэнергии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Строительство первой в регионе ветряной электростанции идет в Исатайском районе Атырауской области. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2020 год. Для строительства была выбрана местность Манаш на берегу Каспийского моря. Данная территория была выбрана неслучайно. Согласно исследованиям, именно здесь чаще всего дуют ветра, средняя скорость которых составляет 10-12 метров в секунду. Для стабильной работы электростанции достаточно и 4 м/с. Всего планируется поставить 36 ветроустановок. На данный момент семь из них уже смонтированы. Вес каждой мельницы составляет порядка 230 тонн, а высота более 100 метров. Строительство электростанции ведется в рамках развития программы по строительству возобновляемых источников электроэнергии. Проектом предусмотрено строительство ветроустановок, а также строительство двух подстанций с последующим их подключением к линиям АО "Атыраужарык". - Инициатором проекта является ТОО "ВетроЭнерготехнологии". Стоимость проекта составляет 12,3 миллиарда тенге. Срок окончания строительства - 2020 год. Данная станция будет вырабатывать порядка 13-14 % всей вырабатываемой электроэнергии по Атырауской области, – рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ области Жумабай КАРАГАЕВ.
Камилла МАЛИК Фото предоставлено РСК  
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