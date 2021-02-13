Десяток яиц не должен стоить больше 444 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральцы возмущены ростом цен на яйца Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов утвердил размер предельно допустимой розничной цены на социально значимый продовольственный товар. В приложении к постановлению акимата Атырауской области указывается, что десяток куриных яиц 1-й категории не должен стоить дороже 444 тенге. Также глава региона определил и «порог» масла подсолнечного – 686 тенге за литр. Контролировать исполнение постановления акима области поручено заместителю главы обладминистрации Нурлыбаеву. Действовать «порог» цен будет до середины апреля. Кстати, его не везде соблюдают: в одном из крупных супермаркетов города десяток яиц продается по 470 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА