Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Культура

В Атырауской области в музее Сарайшык построят современный визит-центр

Строительство визит-центра государственного историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык» в с.Сарайшык Махамбетского района начнется в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев на отчетной встрече с населением. Согласно проекту, это будет целый комплекс, который позволит создать все условия для туристов и посетителей. Здесь планируется построить несколько зданий, это административное здание, гостиница и хозяйственно-бытовые постройки. Внутри двухэтажного административного здания будут располагаться экспозиционно-выставочн
gorod
В Атырауской области в музее Сарайшык построят современный визит-центр
Строительство визит-центра государственного историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык» в с.Сарайшык Махамбетского района начнется в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Об этом рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев на отчетной встрече с населением. Согласно проекту, это будет целый комплекс, который позволит создать все условия для туристов и посетителей. Здесь планируется построить несколько зданий, это административное здание, гостиница и хозяйственно-бытовые постройки. Внутри двухэтажного административного здания будут располагаться экспозиционно-выставочные залы, фондохранилище, конференц-зал на 100-150 человек. Лабораторные и реставрационные помещения, библиотека с книгохранилищем и электронной базой данных. На территории комплекса будут расположены площадки для проведения лекций, музей под открытым небом и этноаул. - Строительство данного визит центра проводится в рамках реализации программной статьи главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», - отметил глава региона Нурлан Ногаев. – Визит центр поспособствует увеличению въездного и внутреннего туризма, привлечет внимание людей к сакральному городищу Сарайшык. Напомним для сохранения культурного наследия страны, в 2016 году из бюджета области было выделено 1,6 млрд тенге на берегоукрепительные работы. Строительство защитной дамбы началось в 2016 году, окончание запланировано на 2018 год. Высота дамбы будет составлять 3 метра, протяженность – порядка 1500 метров. Сарайшык — первоначально один из торговых центров Золотой Орды, позже столица Ногайской Орды. Историческое городище Сарайчик находится в 50 км от Атырау, расположен рядом с с. Сарачик Махамбетского района Атырауской области. В 1999 году в этой местности был воздвигнут мемориальный комплекс «Ханская ставка — Сарайчик». В 1999 году здесь построили мечеть и 17-метровый мавзолей с памятными досками, обозначающими, что здесь похоронены 7 ханов.
Ерлан ОМАРОВ
визит Сарайшык центр

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article