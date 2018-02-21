В Атырауской области в музее Сарайшык построят современный визит-центр

Строительство визит-центра государственного историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык» в с.Сарайшык Махамбетского района начнется в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев на отчетной встрече с населением. Согласно проекту, это будет целый комплекс, который позволит создать все условия для туристов и посетителей. Здесь планируется построить несколько зданий, это административное здание, гостиница и хозяйственно-бытовые постройки. Внутри двухэтажного административного здания будут располагаться экспозиционно-выставочн