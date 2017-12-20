Машины полностью сгорели в Атырау и Кульсары, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта YouTube.com Первый случай возгорания авто произошел во вторник, 19 декабря в 8.00 в г.Кульсары Жылыойского района. На глазах у местных жителей полностью сгорела автомашина марки «Toyota RAV4».  Второй автомобиль горел в центре города Атырау на ул.Валиханова у здания компании "Эмбамунайгаз". Произошедшее успели запечатлеть на видео очевидцы, находившиеся в это время в кафе напротив. - 19 декабря около 16.00 на ул.Валиханова, полностью сгорела автомашина марки «Opel Vectra». Причины пожара, а также сумма причиненного ущерба устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. ZAqtpU2ZxVI Ерлан ОМАРОВ