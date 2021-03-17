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Происшествия

В Атырауской области задержали подозреваемых в ограблении 15 квартир (видео)

У задержанных нашли золотые изделия и электронную технику. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 12 марта в ходе проведения оперативных мероприятий были задержаны двое жителей города Кульсары 26 и 27 лет. Их подозревают в совершении квартирных краж. - В ходе проверки установлено, что подозреваемые причастны к 15 квартирным кражам, произошедшим в Жылыойском районе. Также у подозреваемых были обнаружены и изъяты золотые изделия и электронная техника. По данному факту проводится досудебное расследование, - рассказали в полиции. MFtkh2COxqk Мы дорожим каждым нашим по
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В Атырауской области задержали подозреваемых в ограблении 15 квартир (видео)
У задержанных нашли золотые изделия и электронную технику.
В Атырауской области задержаны подозреваемые в ограблении 15 квартир
В Атырауской области задержаны подозреваемые в ограблении 15 квартир
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 12 марта в ходе проведения оперативных мероприятий были задержаны двое жителей города Кульсары 26 и 27 лет. Их подозревают в совершении квартирных краж. - В ходе проверки установлено, что подозреваемые причастны к 15 квартирным кражам, произошедшим в Жылыойском районе. Также у подозреваемых были обнаружены и изъяты золотые изделия и электронная техника. По данному факту проводится досудебное расследование, - рассказали в полиции. MFtkh2COxqk Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ Фото и видео предоставлено ДП Атырауской области
кража золотые изделия преступники

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