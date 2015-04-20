В Атырауском аэропорту сотрудников проверили на выявление лихорадки Эбола

Специалистами санитарно-карантинного пункта международного аэропорта города Атырау совместно со специалистами управления по защите прав потребителей на транспорте проведено плановое практическое тренировочное учение в международном аэропорту г. Атырау по выявлению больного лихорадкой Эбола на борту воздушного судна. Как сообщают специалисты управления по защите прав потребителей на транспорте, целью и задачей данного учения является оценка и повышение готовности санитарно-карантинного пункта, медицинских учреждений города Атырау, а также всех причастных служб аэропорта к проведению противоэпид