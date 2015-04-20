Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Атырауском аэропорту сотрудников проверили на выявление лихорадки Эбола

Специалистами санитарно-карантинного пункта международного аэропорта города Атырау совместно со специалистами управления по защите прав потребителей на транспорте проведено плановое практическое тренировочное учение в международном аэропорту г. Атырау по выявлению больного лихорадкой Эбола на борту воздушного судна. Как сообщают специалисты управления по защите прав потребителей на транспорте, целью и задачей данного учения является оценка и повышение готовности санитарно-карантинного пункта, медицинских учреждений города Атырау, а также всех причастных служб аэропорта к проведению противоэпид
gorod
В Атырауском аэропорту сотрудников проверили на выявление лихорадки Эбола
Специалистами санитарно-карантинного пункта международного аэропорта города Атырау совместно со специалистами управления по защите прав потребителей на транспорте проведено плановое практическое тренировочное учение в международном аэропорту г. Атырау по выявлению больного лихорадкой Эбола на борту воздушного судна.
Ebola7
Ebola7
 Как сообщают специалисты управления по защите прав потребителей на транспорте, целью и задачей данного учения является оценка и повышение готовности санитарно-карантинного пункта, медицинских учреждений города Атырау, а также всех причастных служб аэропорта к проведению противоэпидемических мероприятий при возникновении случаев карантинных и особо опасных инфекций у авиапассажиров, в частности, при выявлении больного на борту воздушного судна. На сегодняшний день общее число заболевших лихорадкой Эбола составляет более 25 тысяч человек, из них более 10 тысяч с летальным исходом. Актуальность и большую настороженность данной болезни вызывает ее высокая контагиозность и отсутствие специфической вакцинации. В международный аэропорт Атырау за неделю прибывает 11 международных рейсов. Из них из Амстердама - 6 рейсов, из Стамбула - 2 рейса, из Москвы - 3 рейса, за неделю количество авиапассажиров достигает 1000 человек. Специалистами СКП круглосуточно проводится дистанционная термометрия прибывших пассажиров. На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация по Атырауской области по данному заболеванию спокойная. Фактов выявления лиц с подозрением на лихорадку Эбола не было. Специалисты управления напоминают жителям и гостям города воздержаться от поездок в западные регионы Африки.
Ebola4
Ebola4
Ebola5
Ebola5
Ebola3
Ebola3
Ebola2
Ebola2
Ebola1
Ebola1
Ebola6
Ebola6
Ebola8
Ebola8

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article