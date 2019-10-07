Вместе с вице-министром здравоохранения в область прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева, в данный момент на помощь врачам областного перинатального центра прибывают медики из других регионов страны. С начала 2019 года в Атырау велась работа по переводу городского родильного дома со второго на третий уровень. С начала года проводилось усиление организаций родовспоможения, сюда был переведен анестезиолог-реаниматолог с ОПЦ, прибыли два неонатолога, специалисты со стажем и практическим опытом. В данную больницу также приедут два специалиста-неонатолога с Актюбинской области. - Оснащенность городского родильного центра составляет практически 100%, - рассказала Маншук Аймурзиева. - На сегодня городской родильный дом готов проводить госпитализацию беременных со сложными заболеваниями для оказания качественной медицинской помощи по родовспоможению. Как подчеркнула Аймурзиева, областной перинатальный центр также будет сильно усилен, выбывших медиков заменят специалисты из Атырау, а также из других регионов страны. С 26 сентября текущего года в области работает мониторинговая группа по исполнению плана мероприятий по снижению младенческой смертности. - В данный момент прибыли врачи-реаниматологи, неонатологи, акушер-гинекологи. В том числе и директор национального научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева, в общей сложности семь специалистов. Кроме этого, приехали из республиканских центров – это акушер-гинеколог и анестезиолог-реаниматологиз Национального научного центра материнства и детства города Нур-Султана, – рассказала Аймурзиева. Вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева ознакомилась с работой областного и городского перинатальных центров, побеседовала с врачами и дала ряд конкретных поручений. Напомним, на днях в Атырау разразился скандал. Заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула на брифинге заявил, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного ребенка в Атырау, Как стало известно, по халатности новорожденный был помещен в холодильную камеру, однако после подачи признаков жизни, врачи не стали предпринимать каких-либо мер, решив действовать согласно изначально оформленным документам. Позже Министр здравоохранения сделал заявление. Елжан Биртанов выразил соболезнования родственникам и семье погибшего ребенка. Он призвал всех дождаться результатов следствия.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    