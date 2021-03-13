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Социум

В авиакатастрофе под Алматы погибли 4 человека

В авиакатастрофе под Алматы погибли 4 человека, еще двое пострадали, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС. Фото с сайта Tengrinews.kz Сообщается, что информация о крушении поступила 13 марта в 17.25. Военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан-Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы. - На месте находятся расчеты пожарной части-11; 9 человек, 1 единица техники, 1 кинологический расчет Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО); 5 человек, 1 единица техники Службы спасения Алматы. На месте также работает 4 единицы техники СПАСОП и 2 единицы техник
gorod
В авиакатастрофе под Алматы погибли 4 человека
В авиакатастрофе под Алматы погибли 4 человека, еще двое пострадали, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС.
В авиакатастрофе под Алматы погибли 4 человека
В авиакатастрофе под Алматы погибли 4 человека
Фото с сайта Tengrinews.kz Сообщается, что информация о крушении поступила 13 марта в 17.25. Военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан-Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы. - На месте находятся расчеты пожарной части-11; 9 человек, 1 единица техники, 1 кинологический расчет Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО); 5 человек, 1 единица техники Службы спасения Алматы. На месте также работает 4 единицы техники СПАСОП и 2 единицы техники ГУ "СПиАСР" Алматинской области, возгорание самолета ликвидировано. На месте работает 10 реанимационных бригад скорой помощи Управления общественного здоровья Алматы. По предварительным данным, 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района, - сообщили в МЧС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
самолёт

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