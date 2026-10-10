В Бишкеке задержали четырех подозреваемых в нападении на иностранца и изнасиловании

В столице Кыргызстана оперативники задержали четырех человек по делу о разбойном нападении и насильственных действиях сексуального характера в отношении иностранного гражданина, сообщает Kaktus.media.

По информации УВД Свердловского района Бишкека, инцидент произошел 9 октября в районе пересечения улиц Токтогула и Гоголя. Пострадавший мужчина обратился в правоохранительные органы, заявив, что неизвестные избили его и совершили в отношении него действия сексуального характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 207 "Разбой" Уголовного кодекса КР.

Личности четверых нападавших (Т. А., Э. А., З. А. и К. А.) удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения проекта "Безопасная страна". Задержанных доставили в районное управление милиции и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Ранее родственники 24-летнего иностранца рассказали журналистам Kaktus.media, что на него возле зданий районной прокуратуры и ГСИН напала группа из 6-7 человек. Нападавшие, угрожая ножом, отобрали у него деньги, телефон и вещи, после чего привязали к дереву и совершили сексуальное насилие. Пострадавший также направил обращение в консульство своей страны.

Источник: Kaktus.media