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Социум COVID-19

В больницах ЗКО лечение от коронавируса получают 308 человек

Из них 16 человек находятся в реанимации. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары Абдрахмановой, на сегодняшний день в регионе выявлено 14 597 инфицированных коронавирусой инфекцией, из них 7845 человек имеют симптомы заболевания. - Выздоровели 82 % инфицированных или 11 944 человек. От коронавирусной инфекции умерли 230 человек. В восьми инфекционных находятся на лечении стационарах 308 пациентов. Наполняемость составляет 52%. 16 человек находятся в реанимации, - рассказала Гульнара Абдрахманова. По ее словам, дополнительно
Дана Рахметова
В больницах ЗКО лечение от коронавируса получают 308 человек
Из них 16 человек находятся в реанимации.
В больницах ЗКО лечение от коронавируса получают 308 человек
В больницах ЗКО лечение от коронавируса получают 308 человек
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары Абдрахмановой, на сегодняшний день в регионе выявлено 14 597 инфицированных коронавирусой инфекцией, из них 7845 человек имеют симптомы заболевания. - Выздоровели 82 % инфицированных или 11 944 человек. От коронавирусной инфекции умерли 230 человек. В восьми инфекционных находятся на лечении стационарах 308 пациентов. Наполняемость составляет 52%. 16 человек находятся в реанимации, - рассказала Гульнара Абдрахманова. По ее словам, дополнительно подготовлен резервный фонд на 1986 коек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
реанимация пациенты коронавирус

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