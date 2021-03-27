В больницах ЗКО лечение от коронавируса получают 308 человек

Из них 16 человек находятся в реанимации. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары Абдрахмановой, на сегодняшний день в регионе выявлено 14 597 инфицированных коронавирусой инфекцией, из них 7845 человек имеют симптомы заболевания. - Выздоровели 82 % инфицированных или 11 944 человек. От коронавирусной инфекции умерли 230 человек. В восьми инфекционных находятся на лечении стационарах 308 пациентов. Наполняемость составляет 52%. 16 человек находятся в реанимации, - рассказала Гульнара Абдрахманова. По ее словам, дополнительно