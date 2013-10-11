Киргизские политики раскритиковали брошюры о половом воспитании, распространяемые среди школьников. Об этом сообщает K-News. «Эти брошюры о половом воспитании подрывают тысячелетнюю историю, традиции кыргызского народа», — заявил, в частности, глава парламентского комитета по образованию, науке, культуре и спорту Каныбек Осмоналиев. Он обратил внимание на то, что в одной из брошюр «нарисованы девочка кыргызка и мальчик другой национальности». Парламентарий сообщил также, что в брошюрах якобы утверждается, что уроки полового воспитания следует проводить вместо алгебры. В свою очередь, лидер партии «Эркин эл» Мавлян Аскаров обвинил издателей брошюр в вербовке школьников с целью «скрытой пропаганды сексуальных контактов». Он отметил, что в этих материалах не указаны данные о заказчике и что в школах они распространяются без ведома министерства образования. Критику поддержал также представитель РПЦ в Киргизии Вахтанг Федоров, заявивший, что в брошюрах «описаны грехи, которые непроизносимы среди верующих». Он выразил удивление тем, что министерство образования на это не реагирует. В ближайшие дни данная тема будет обсуждаться на заседании парламентского комитета по образованию. Материалы по половому воспитанию, о которых идет речь, по информации издания, изначально были разработаны Германским обществом по техническому сотрудничеству, а позднее внедрены в ряде стран, включая и Киргизию. В Киргизии издание, как утверждается, было подготовлено при участии медицинских специалистов, психологов и педагогов. Серия состоит из восьми книжек: «О контрацепции и бесплодии», «О девственности и браке», «О беременности», «О сексуальных отношениях» и других. Среди прочего там даются ответы на такие вопросы, как «Что делать после сексуального контакта?», «Можно ли забеременеть при сексуальном контакте в одежде?» и «Сколько раз в неделю можно заниматься сексом, чтобы не навредить здоровью?».