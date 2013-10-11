Генсек НАТО отказался от военного решения сирийского конфликта
Фото: Thierry Charlier / AFP Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что не видит какой-либо роли для альянса в сирийском конфликте. Об этом 10 октября сообщает Agence France-Presse. «У этого конфликта нет военного решения», - подчеркнул Расмуссен. Он также призвал правительство и оппозицию Сирии принять участие в работе международной конференции в Женеве, которую планируется провести в ноябре. После появления сообщений о химической атаке в пригороде Дамаска в конце августа Расмуссен последовательно призывал к «жесткой международной реакции», напоминает агентство. До момента согласования плана уничтожения химического оружия в Сирии в конце сентября Расмуссен заявлял, что возможность военного вмешательства в конфликт исключать нельзя. В августе США были на пороге нанесения удара по позициям правительственной армии после сообщений о гибели 1500 человек в пригороде столицы Сирии в результате применения химического оружия. Под угрозой этого официальный Дамаск по предложению России согласился на полное уничтожение имеющихся в его распоряжении арсеналов. Соответствующую резолюцию Совбез ООН принял 27 сентября. Конфликт в Сирии между правительством Башара Асада и его противниками продолжается с марта 2011 года. Его жертвами, по данным ООН, стали более 100 тысяч человек. Источник: lenta.ru