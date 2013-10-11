8«Первый балтийский канал» исключил из сетки вещания программу «Человек и закон» из-за выпуска от 4 октября, в котором был показан сюжет о событиях 1991 года в Вильнюсе. Об этом сообщает Delfi. «Понимая свою ответственность перед литовским обществом, Baltic Media Alliance (BMA) предпринял решительные действия. BMA сообщает, что программа „Человек и закон“ с этой пятницы не будет показываться на „ПБК“, как программа, не соответствующая общечеловеческим ценностям, моральным и этическим установкам», — говорится в заявлении медиахолдинга BMA, в который входит «ПБК». Одновременно в соседней Латвии национальным советом электронных средств массовой информации (НСЭСМИ) было заведено административное дело по поводу трактовки авторами программы «Человек и закон» событий 13 января 1991 года в Вильнюсе. Председатель совета Айнарс Димантс заявил, что в программе усматриваются нарушения статьи 24 закона об электронных СМИ. Согласно этой статье, электронные СМИ должны обеспечивать «достоверное и объективное отражение фактов и событий, способствуя обмену мнениями и действуя согласно общепринятым нормам журналистской этики». Статья предусматривает наказание в виде штрафа в полторы тысячи латов (примерно 2,9 тысячи долларов). 9 октября сообщалось, что комиссия по радио и телевидению Литвы (LRTK) на три месяца запретила к показу на «Первом балтийском канале», транслирующем контент Первого канала в странах Балтии, все программы российского производства. Днем ранее представители «ПБК» извинились перед литовцами и пояснили, что не успели ознакомиться с содержанием программы перед тем, как ставить ее в эфир. Российская сторона в свою очередь заявила, что в Литве сложились искаженные понятия о свободе слова. Действия литовских властей также подвергла критике представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Дуня Миятович. «Применение таких исключительных мер должно быть ограничено только случаями преднамеренных и опасных призывов к насилию», — сказала она. 13 января 1991 года советский спецназ взял штурмом телецентр в Вильнюсе, который защищали несколько тысяч демонстрантов, выступавших за независимость Литвы от Советского Союза. Дорогу спецназу через толпу пытались расчистить холостыми выстрелами из танков и бронетранспортеров. В результате операции телецентр был захвачен, при штурме погибли 15 человек, в том числе один боец «Альфы». Еще около 600 жителей Вильнюса были ранены. Литовская сторона возлагает ответственность за жертвы на советские войска, тогда как ветераны «Альфы» говорят о том, что с крыш соседних домов по толпе стреляли снайперы, а спецназ не использовал в ходе операции ни одного боевого патрона. Именно эту версию в качестве основной использовали авторы программы «Человек и закон». Источник: lenta.ru