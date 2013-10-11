Принц Уильям не позвал дальних родственников на крестины сына
Фото: Michael Middleton / AP Некоторые члены королевской семьи не получили приглашения на обряд крещения новорожденного принца Джорджа, сообщает The Daily Mail. Такое решение вызвано тем, что родители мальчика, принц Уильям и Кейт Миддлтон, хотят сделать церемонию «личным и семейным мероприятием». На крестины, которые состоятся 23 октября 2013 года, не приглашены ни королевская принцесса Анна, приходящаяся Джорджу двоюродной бабушкой, ни графиня Уэссекская, супруга принца Эдварда, двоюродного деда ребенка. Вместо этого принцесса Анна собирается поехать с официальным визитом в Канаду, а графиня Уэссекская посетит Уэст-Кантри. The Daily Mail предполагает, что принц Эдвард и принц Эндрю также не появятся на церемонии крещения. Уильям и Кейт решили крестить своего ребенка в Королевской капелле Сент-Джеймсского дворца, где расположена резиденция принца Уэльского, нарушив таким образом традицию крестить детей королевской семьи в Букингемском дворце. Свое решение пара объяснила тем, что Сент-Джеймсский дворец меньше лондонской резиденции королевы, и поэтому больше подходит для столь «личной» церемонии. Полный список гостей, приглашенных на крестины, пока не подтвержден представителями Кенсингтонского дворца. Предполагается, что на церемонии будут присутствовать прабабушка принца Джорджа королева Елизавета II, его прадед принц Филипп, принц Чарльз с супругой и дядя мальчика принц Гарри. Также на крестинах ожидаются родители Кейт Миддлтон, Майкл и Кэрол Миддлтон, ее сестра Пиппа и брат Джеймс. Источник: lenta.ru