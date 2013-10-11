фото с сайта kursiv.kz фото с сайта kursiv.kz На декабрь 2013 года запланирована первая государственная поездка президента РК Нурсултана Назарбаева в Южноафриканскую Республику, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК. В ходе третьего раунда переговоров в столице ЮАР Претории между МИД Республики Казахстан и Южно-Африканской Республики под председательством заместителя министра иностранных дел РК Кайрата Сарыбая и заместителя министра иностранных дел ЮАР Ибрагима Ибрагима были обсуждены вопросы подготовки первого визита Назарбаева в африканскую страну. Стороны обсудили формат встречи и тематику двусторонних переговоров, а также рассмотрели вопросы подготовки к подписанию межправительственных и межведомственных документов, включая проекты соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве и взаимодействии в области охраны окружающей среды, а также ряда меморандумов в различных сферах. Кроме того, были обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений, планы расширения сотрудничества Казахстана с африканскими странами, а также взаимодействие с международными и региональными организациями в том числе ООН, Африканским Союзом, Панафриканским Парламентом и другими институтами. "По итогам политических консультаций был подписан соответствующий протокол, а также достигнута договоренность о проведении следующего раунда в 2014 году в Астане", - сообщает пресс-служба МИД РК.