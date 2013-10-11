фото с сайта radioazadlyg.org фото с сайта radioazadlyg.org Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Ильхаму Алиеву по случаю его переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики, передает Today.kz со ссылкой на официальный сайт главы государства. "Убежден, что стратегическое партнерство между Казахстаном и Азербайджаном, основанное на традициях дружбы и взаимоуважения, будет и впредь расширяться и крепнуть на благо наших народов", - отметил Назарбаев в письме. Президент Казахстана пожелал Алиеву крепкого здоровья, достижения новых вершин в своей деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания.