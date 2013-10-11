фото пресс-службы МО РК фото пресс-службы МО РК Военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана приняли участие в V Международном конкурсе «Воин содружества», который прошел в Москве, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК. В конкурсе приняли участие 28 военнослужащих из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Украины. Участники соревновались в номинациях: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Эрудит» и «Кавалер» («Сударыня»). Члены жюри оценивали военно-профессиональные навыки – боевую, огневую и физическую подготовку, а также знания военной истории. В личном первенстве в номинации «Атлет» 2-е место завоевала старший радиотелефонист войсковой части 61993 РК Галина Голушко. Руслан Болегенов, старший разведчик войсковой части 22750, занял 3-место в номинации «Снайпер». В номинации «Эрудит» 3-е место занял старшина Анатолий Земляков. Специальной грамотой в номинации «Кавалер» награжден сержант второго класса Баглан Даримбаев. В общекомандном зачете команда Республики Казахстан заняла почетное 3-е место. 1-ое место заняли военнослужащие Российской Федерации, 2-ое место - Республики Беларусь.