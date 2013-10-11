Япония создала новую боевую машину
Фото: Kyodo Институт технических исследований и разработок (TRDI) министерства обороны Японии представил прототип новой боевой машины MCV с орудием калибра 105 миллиметров, сообщает Jane's. Демонстрация машины состоялась 9 октября 2013 года в Исследовательском центре наземных систем (GSRC) в Сагамихара в префектуре Канагава. Боевая машина с колесной формулой 8x8 соответствует требованиям военных к высокой мобильности, огневой мощи и возможности доставки в нужную точку по воздуху, суше или воде. В частности, MCV помещается в грузовом отсеке военно-транспортного самолета Kawasaki C-2. Боевая машина способна развивать скорость до ста километров в час при боевой массе около 26 тонн. Орудийная башня смещена ближе к корме MCV. Основное орудие представляет собой нарезную танковую пушку калибра 105 миллиметров с дульным тормозом в виде нескольких спиралей небольших отверстий. Орудие спарено с 7,62-миллиметровым пулеметом. Кроме того, башня оснащена турелью с пулеметом калибра 12,7 миллиметра. Машина оснащена компьютерной системой управления огнем, в состав которой входят системы наведения и наблюдения стрелка и командира, работающие в дневном и инфракрасном режимах. Как отмечает Jane's, не исключено, что в перспективе Япония будет использовать MCV в качестве основы для создания других видов бронированных машин, включая боевую машину со 120-миллиметровым орудием. Ожидается, что серийным производством MCV будет заниматься японская компания Mitsubishi Heavy Industries. Принятие на вооружение новых машин запланировано на 2016 финансовый год, который начнется 1 апреля 2016 года. Источник: lenta.ru