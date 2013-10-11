Иллюстративное фото с сайта www.kursiv.kz Иллюстративное фото с сайта www.kursiv.kz По сообщению пресс-службы НКОК (оператора проекта по месторождению Кашаган), 9 октября в 9.00 утра на производственных объектах Острова Д месторождения Кашаган произошел технический сбой. В качестве превентивной меры добыча нефти была приостановлена, но будет возобновлена по мере устранения неполадки. Подобные незначительные инциденты характерны для процесса запуска комплексных, технологически сложных объектов в эксплуатацию.  