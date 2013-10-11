Фото с сайта www.liter.kz Фото с сайта www.liter.kz Глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ выразил недовольство в связи с большим числом погибших в ДТП, передает корреспондент BNews.kz. "Первое место занимаем по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, второе место - по дорожно-транспортным происшествиям. Вчера я с КАСЫМОВЫМ (министр МВД РК - Калмуханбет КАСЫМОВ) разговаривал, в прошлом году на дорогах погибли 2 тысячи 145 человек. В этом году уже за 9 месяцев - 2 тысячи 273 человека. Увечья получили 22 тысячи человек. Битва идет, как в Сирии, гибнут люди. И что, мы с этим будем мириться? Вчера спрашиваю, он говорит, нарушения правил дорожного движения, а для чего полиция стоит там?" - возмутился президент. - Надо ужесточить требования. Водитель, севший пьяный за руль, он уже заведомо преступник. Его надо наказывать по самой строгости закона, который у нас есть. Или надо усилить этот закон, - продолжил глава государства. - Давай думай вместе с Советом безопасности, что нам еще надо делать законодательно и так далее, - обратился к главе МВД Н.Назарбаев. Это безобразие просто, теряем людей. Мы лечим, хотим увеличить их количество и длительность жизни, а тут убиваем на дорогах. Занимайся, - сказал президент. Источник: BNews.kz.