Иллюстративное фото с сайта stroyservis31.ru Иллюстративное фото с сайта stroyservis31.ru Глава государства Н.Назарбаев раскритиковал процесс строительства школ и больниц в стране, указав на миллиарды тенге, которые разворовываются при их возведении, сообщает корреспондент BNews.kz. - Школы, больницы (... ) типовой проект разработайте, - поручил президент РК, обращаясь к первому вице-премьеру - министру регионального развития РК Б. САГИНТАЕВУ в ходе расширенного заседания правительства РК. - Что еще для этого надо, это же в наших силах! Типовой проект школы на 200 мест можно же сделать. Есть же типовые проекты на больницы, почему их не даете? Миллиарды денег здесь разворовываются!" - Почему одинаковые объекты, школа одна и та же, строятся за разные цены, кто-нибудь разбирался? В Акмолинской области возведение школы на 1200 мест обошлось в 219 млн тенге - дешевле, чем школы на 900 мест. Одна область, одно место. Как так получается? Внеси предложения, отмени-выгони этих крохоборов, которые пасутся и рубят государственные деньги, - обратился он к вице-премьеру Бакытжану САГИНТАЕВУ. Глава государства также дал задание пересмотреть метод выбора подрядчика для строительства школ и больниц. - Сейчас в комиссию по выбору подрядчика никто не хочет идти, боятся. Потому что выбрали подрядчика, объявили победителем, проигравший подает заявление в суд, на время рассмотрения в суде работа прекращается. Выбирают второго подрядчика, снова подают в суд. Доводят до того, чтобы остался последний. Единый источник, какой-то свой, припасенный в заднем кармане. Чтоб до него довести и ему отдать (проект школы или больницы - КазТАГ). Потом финпол приходит, пугает судью областного, - возмутился президент. Президент считает, что акимы областей должны сами возглавлять тендерные комиссии, которые распределяют государственные средства на строительство социальных объектов. - Я полагаю, что от этого дела (распределения тендеров) не должны уходить первые руководители региона. Он должен возглавлять эту комиссию, сам подписывать, и мы его должны огородить от нападок всех, как голодные волки, нападают потом все правоохранительные органы, которые есть. И все, и никто не должен подходить. Выиграл тендер, комиссия работала большая, которой мы доверили, комиссия вывела победителя тендера, никто не должен подходить, - отметил НАЗАРБАЕВ. Источник: BNews.kz