Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ назвал правоохранительные органы Казахстана голодными волками, передает корреспондент Tengrinews.kz с расширенного совещания правительства в Акорде. "Я так себе полагаю, что от этого дела (контроля за бюджетом и реализацией госпроектов - Прим. автора) не должны уходить первые руководители регионов. Он (аким- Прим. автора) должен возглавлять эту комиссию, сам подписывать, и мы его должны огородить от нападок этих. Как голодные волки нападают все. Все правоохранительные органы такие. И все, и никто не должен подходить. За счет этого мы теряем время, не осваиваем деньги. Позволяем коррупционерам делать, что они хотят. Ты можешь разобраться, Серик?", - обратился Президент к премьер-министру РК Серику АХМЕТОВУ на расширенном совещании правительства в Акорде. Ранее Президент обратил внимание на "хроническую" проблему удорожания бюджетных проектов. "В 2012 году объем увеличения проектной стоимости составил 40 миллиардов тенге, в этом году - 60 миллиардов тенге. Принимается проект, смотрим, а потом приходят к удорожанию почти на 50 процентов. Что случилось? Вокруг разработки, а особенно пересмотра проектно-сметной документации сформировалась целая отрасль сомнительного бизнеса, которые получили лицензии правительства и теперь шуруют по всей стране", - сказал Назарбаев. Он заявил, что "миллиарды денег здесь разворовываются" и поручил ответственным органам "выгнать всех этих крохоборов". Источник: tengrinews.kz