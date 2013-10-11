Фото с сайта tengrinews.kz Фото с сайта tengrinews.kz Госканалам досталось за разбазаривание денег от Президента, передает корреспондент Tengrinews.kz с расширенного совещания правительства в Акорде. Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ поручил министру культуры и информации РК Мухтару КУЛ-МУХАММЕДУ навести порядок в многочисленных государственных СМИ, которые дублируют контент и "разбазаривают деньги". "Вы же тратите огромные деньги! Государство никогда не выделяло из бюджета столько денег для средств массовой информации. Куда смотрят при рассмотрении бюджета? "Бiлiм" и "Мәдениет" - это точно один канал в моем понятии. Смотришь эти каналы - контента нет, не могут найти. Из пальца высасывают. Показывают животный мир и какие-то исторические фильмы. И все. Сколько людей работает на каждом из этих каналов, а творчества нет. "CaspioNet" сейчас назвали "Kazakh TV", еще появился 24KZ. Это разве не один канал, который транслируется и в Казахстане, и в мире? Вместо того, чтобы работать качественно, мы черти что делаем, деньги разбазариваем", - заявил президент. Источник: Tengrinews.kz