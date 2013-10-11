Иллюстративное фото с сайта gam3host.ru Иллюстративное фото с сайта gam3host.ru При строительстве автомобильных дорог в Казахстане не используются новейшие технологии, а сданные в эксплуатацию дороги требуют ремонта уже через год, считает президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ. - При строительстве дорог не применяются новейшие технологии. Недавно я узнал, что в России строится дорога Казань-Москва с использованием нового типа железобетонных изделий. Срок возведения всего 2 года. Стоимость сокращается почти на треть, а у нас дороги, которые только что сделаны, требуют ремонта через год после начала эксплуатации, в том числе здесь, в столице, - сказал Н. НАЗАРБАЕВ на расширенном заседании правительства в пятницу. - В результате, в мировом рейтинге по качеству дорог, хотя много строим по 1000-1500 км, мы занимаем 117 место из 144 стран. Вот оценка! - добавил он. Министр транспорта и коммуникаций РК Аскар ЖУМАГАЛИЕВ в ответ рассказал, что примерно месяц назад руководство ведомства изучало технологии при строительстве дороги Казань-Москва, и проект будет внедряться в Казахстане. Вообще ты дорогами не занимаешься, и все об этом говорят. Может, потому что ты специалист по другой отрасли? - задал риторический вопрос президент. Источник: nur.kz