На сегодня уже 12 человек получили финансовую поддержку на общую сумму 65 млн 700 тысяч тенге. Решение об открытии собственного дела семьей Камаловых из села Бурлин было принято 3 года назад. За счет первого кредита в 3 млн тенге им удалось приобрести первый живой капитал в виде 100 голов овец. Спустя 2 года еще один кредит - 6 млн под 6%. На эти деньги было приобретено 30 голов крупного рогатого скота. На сегодня это стабильное хозяйство, имеются пастбища и ферма. - Мы долго не могли решиться взять первый кредит. То казалось, что мы просим очень большую сумму, то сомневались, что сможем раскрутиться и вернуть их. Сейчас таких страхов нет. Мы смогли за 3 года многое. У нас появилась возможность нанимать работников. И я думаю, что это лишь начало. Сейчас у нас большие планы, например, хотим увеличить маточное поголовье КРС. И я думаю, что при поддержке, которую мы получаем от программы, сможем расширить свое хозяйство. Любой новый или растущий бизнес - это прежде всего развитие экономики и новые рабочие места. С начала реализации программы финансовую поддержку получили 118 человек. Основными направлениями бурлинцы выбирают для себя животноводство, пассажиро- и грузоперевозки, - рассказала руководитель ИП "Самал" Самал Камалова. В середине июля начнется обучение по программе "Жас кәсіпкер". Ее участниками могут стать члены многодетных и малообеспеченных семей, трудоспособные инвалиды и молодежь из категории безработных.