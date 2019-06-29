Как сообщили в пресс-службе РгК "Батыс" национальной гвардии РК, делегация иностранных военных наблюдателей ОБСЕ, в которую вошли девять инспекторов из Канады, Чехии, Испании, Великобритании и США, во главе с руководителем группы Казо Джозеф Марсель Франсуа, посетила воинскую часть 5517. – Визит проходил в рамках Венского документа по мерам укрепления доверия и безопасности. Они не осматривали военную технику и вооружение, они просто общались с военнослужащими, чтобы увидеть уровень их профессиональной подготовки, узнать, как проходит обучение и воспитание личного состава, как воинские части Нацгвардии непосредственно выполняют возложенные на них служебно-боевые задачи. Группу ОБСЕ сопровождали заместитель командующего РгК «Батыс» Павел Ситников и командир воинской части 5517 Максат Болтриков, которые рассказали высоким гостям о служебно-боевой деятельности воинской части, - сообщили в пресс-службе воинской части. Международные наблюдатели ознакомились с повседневной служебно-боевой деятельностью части, жизнью и бытом воинов-гвардейцев, посетили казармы, спортивные городки, столовую и автопарк части, ознакомились с основными образцами техники и вооружения. - На сегодняшний день азиатский регион представляет большой интерес для всего мира, а Казахстан - единственное государство в этом регионе, которое регулярно проводит такие показы, благодаря которому удалось достичь высокого уровня взаимоотношений с ОБСЕ, - отметил руководитель инспекционной группы военных наблюдателей инспектор Казо Джозеф Марсель Франсуа. Казо Джозеф Марсель Франсуа высоко оценил оснащение и условия службы гвардейцев, поблагодарил командование части за максимальную открытость в вопросах демонстрации вооружения и военной техники.