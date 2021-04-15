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Социум

В Бурлинском районе будут разводить фруктовые сады

На сегодня уже 5 семей получили безвозмездные гранты на приобретение саженцев яблонь, абрикос и малины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Государственная программа «Енбек» предоставляющая возможность людям с небольшим доходом открыть свой бизнес, предусматривает безвозмездные гранты от 100 до 580 тысяч тенге. И если в прошлые годы в Бурлинском районе начинающие предприниматели получали гранты на открытие парикмахерских салонов, кондитерских на дому, швейных ателье и выращивание птицы, то в 2021 году с легкой руки акима ЗКО Гали Искалиева, призвавшег
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В Бурлинском районе будут разводить фруктовые сады
На сегодня уже 5 семей получили безвозмездные гранты на приобретение саженцев  яблонь, абрикос и малины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
150 сортов яблони и 120 сортов винограда высадил уральский селекционер (фото)
150 сортов яблони и 120 сортов винограда высадил уральский селекционер (фото)
Иллюстративное фото из архива "МГ" Государственная программа «Енбек» предоставляющая возможность людям с небольшим доходом открыть свой бизнес, предусматривает безвозмездные гранты от 100 до 580 тысяч тенге. И если в прошлые годы в Бурлинском районе начинающие предприниматели получали гранты на открытие  парикмахерских салонов, кондитерских на  дому, швейных ателье и выращивание птицы, то в 2021 году с легкой руки акима ЗКО Гали Искалиева, призвавшего жителей области заниматься разведением  садов и выращиванием фруктов, бурлинцы проявили интерес к проекту «Мой двор – мой сад». Как рассказала директор Центра занятости населения Бурлинского района Асемгуль Жумагалиева, в 2020 году более 140 человек из числа безработных и получателей адресной социальной помощи стали обладателями грантов на общую сумму 76 миллионов тенге. Гранты  были в размере 550 тысяч тенге. - Некоторые проекты были  очень интересны. Например, Кристина Омельяшко изготавливает пледы ручной работы, которые пользуются спросом.  В дальнейшем она приобрела вязальную и швейную машины. В этом году уже поступило 15 заявок на гранты по разведению фруктовых садов, КРС и МРС, домашней птицы, открытия мини-ателье, предоставление ногтевого сервиса. На сегодня уже одобрено 5 бизнес-проектов по разведению фруктовых садов. Получателями грантов стали женщины из Аксая и сельских округов, - сообщила Жумагалиева. Она добавила, что в 2021 году для Бурлинского района на безвозмездные гранты  в размере 580 тысяч  тенге выделяется 57 миллионов тенге и планируется привлечь порядка 100 человек  из числа начинающих бизнесменов. Как отметила Асемгуль Жумагалиева,  претендент на  получение гранта (а это могут  быть  члены малоимущих и многодетных семей, безработные, трудоспособные инвалиды) должен предоставить  в Центр занятости  населения  заявление, сертификат об обучении на курсах «Бастау-Бизнес» и стартовый бизнес-план. Это главные требования. После чего районной комиссией, в состав которой входят местные исполнительные органы, представители Палаты предпринимателей «Атамекен» и СМИ, рассматривается предоставленный проект. Если он получает одобрение, то Центр занятости населения заключает договор с участником программы, последний же, в течение трех месяцев со дня получения гранта должен подтвердить его целевое использование путем регистрации своей деятельности в налоговых органах, либо уплатой единого совокупного платежа. В течение года Центр занятости населения ведет мониторинг целевого использования средств, выделенных на государственный грант. Поскольку 580 тысяч тенге на разведение сада это довольно большая сумма, то часть ее получатель гранта может потратить  на покупку той же домашней птицы или КРС. - Через центр занятости населения для  каждого садовода выдаются удобрения для почвы,  и по 6 саженцев  яблонь, 4 абрикос, 68 кустов малины. Саженцы планируется приобрести в питомнике известного  в ЗКО садовода Кайрата Каримова. А вот цыплят, утят или же корову, предприниматель покупает уже сам. Нам он представляет документы по расходу целевых средств, - разъяснила директор Центра занятости населения. Елена Киняева из села Жарсуат в этом году впервые получила грант  по программе «Енбек». - У меня свое хозяйство, есть сад. Осенью заготавливаю грибы, ягоды. И продаю все это на аксайском рынке и  сезонных сельхозярмарках. В 2019 году отучилась по программе «Бастау-Бизнес» - спасибо посоветовали в сельском акимате. Научилась составлять бизнес-план.  Опыт выращивания сада-огорода есть. Почему бы не воспользоваться программой, тем более что государство дает эту возможность, - считает Елена. К слову, по гранту, помимо саженцев фруктовых деревьев, она планирует закупить  еще 135 утят. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
разведение

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