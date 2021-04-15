В Бурлинском районе будут разводить фруктовые сады

На сегодня уже 5 семей получили безвозмездные гранты на приобретение саженцев яблонь, абрикос и малины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Государственная программа «Енбек» предоставляющая возможность людям с небольшим доходом открыть свой бизнес, предусматривает безвозмездные гранты от 100 до 580 тысяч тенге. И если в прошлые годы в Бурлинском районе начинающие предприниматели получали гранты на открытие парикмахерских салонов, кондитерских на дому, швейных ателье и выращивание птицы, то в 2021 году с легкой руки акима ЗКО Гали Искалиева, призвавшег