В Бурлинском районе отремонтируют фельдшерско-акушерские пункты

В Бурлинском районе проводится капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в трех населенных пунктах: в селах Канай, Александровка и Жанаталап, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Работа проводится в рамках программы «Развитие регионов - 2020» в целях повышения качества оказания медицинских услуг в сельской местности. Общая сумма капремонта ФАПов составляет 62 млн тенге. За последние два года в районе были отремонтированы два медицинских пункта. В этом году еще 3 будут модернизированы в соответствии с современными требованиями. А в следующем году будет проведен капитальный ремонт