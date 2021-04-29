В Бурлинском районе построят жилой комплекс за счет частных инвестиций

В Бурлинском районе в 2021 году за счет средств частных инвестиций, продолжится реализация ранее начатых крупных проектов. Сумма инвестиций составит 16 миллиардов тенге. Всего проектов более двадцати. Главным образом они связаны со строительством жилых домов (к примеру, компания «Sm5 GLOBAL» начала строительство 5-этажного жилого комплекса «AKBULAK». Сумма затрат составит 1,2 млрд. тенге), гостиниц, крупных торговых комплексов, супермаркетов, магазинов и ресторанов. Но есть среди них и ноу-хау. Так, компании «GlobalTradeandServices» и «GreenSparkLimited» намерены заняться выпуском светодиодных