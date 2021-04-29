Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Бурлинском районе построят жилой комплекс за счет частных инвестиций

В Бурлинском районе в 2021 году за счет средств частных инвестиций, продолжится реализация ранее начатых крупных проектов. Сумма инвестиций составит 16 миллиардов тенге. Всего проектов более двадцати. Главным образом они связаны со строительством жилых домов (к примеру, компания «Sm5 GLOBAL» начала строительство 5-этажного жилого комплекса «AKBULAK». Сумма затрат составит 1,2 млрд. тенге), гостиниц, крупных торговых комплексов, супермаркетов, магазинов и ресторанов. Но есть среди них и ноу-хау. Так, компании «GlobalTradeandServices» и «GreenSparkLimited» намерены заняться выпуском светодиодных
gorod
В Бурлинском районе построят жилой комплекс за счет частных инвестиций
В Бурлинском районе в 2021 году за счет средств частных инвестиций, продолжится реализация ранее начатых крупных проектов. Сумма инвестиций составит 16 миллиардов тенге.
В Бурлинском районе построят жилой комплекс за счет частных инвестиций
В Бурлинском районе построят жилой комплекс за счет частных инвестиций
Всего проектов более двадцати. Главным образом они связаны со строительством жилых домов (к примеру, компания «Sm5 GLOBAL» начала строительство 5-этажного жилого комплекса  «AKBULAK». Сумма затрат составит 1,2 млрд. тенге), гостиниц,  крупных торговых комплексов, супермаркетов, магазинов и ресторанов. Но есть среди них и ноу-хау. Так, компании «GlobalTradeandServices» и «GreenSparkLimited» намерены заняться выпуском светодиодных прожекторов и производством  солнечных панелей. Для компании «GlobalTradeandServices» проект  обойдется в 300 млн тенге, для ТОО «GreenSparkLimited» - 840 млн тенге. К слову, эти два проекта на общую сумму более 1 млрд. тенге получили добро на уровне области и  были включены в  региональную Карту поддержки предпринимательства. В этом году, как рассказал руководитель районного отдела предпринимательства Мереке Изтелеуов, в Бурлинском районе планируется запустить 10 проектов, из числа тех, которые были начаты в прошлых годах. Так, уже в действии молочно-товарная ферма (на 600 голов КРС) к/х «Аманат» в селе Пугачево. Сумма проекта составила 2,5 млрд тенге. Намечено сдать в эксплуатацию многоквартирный 3-этажный дом  компании «Дикон», убойный пункт и цех переработки мясной продукции к/х «Енбек», торговый дом ИП «Мурзабеков», крупный  торговый комплекс  и автомойку ТОО «Estra» (сумма двух проектов порядка 500 млн тенге), ресторан и магазин ИП «Кожантаев», кафе с кулинарией ИП «Буланаев», офис и склад ТОО «GAFS». Помимо этого, по словам Изтелеуова, в нынешнем году также планируются к реализации следующие проекты: строительство индустриально-технологической базы ТОО «S.ALEMconstruction» (объем инвестиций   - около 500 млн тенге),отапливаемого гаража для стоянки транспортных средств АО «Аксайавтотранс» (объем инвестиций -640 млн тенге), строительство  многоквартирного 5-этажного жилого дома с коммерческими помещениями и паркингом (объем инвестиций – 320 млн тенге), строительство административно-бытового здания с жилыми помещениями ТОО «Елжас» (объем инвестиций -47,7 млн тенге), супермаркета в с. Бурлин ТОО «Аксай Маркет» (45 млн тенге), мобильного офиса блочного исполнения ТОО «IGUANAAKSAI» (20 млн тенге), гостиничного комплекса ТОО «Шагала Аксай» (625 млн тенге). - Для реализации указанных проектов у инвесторов имеются земельные участки. Ими прорабатываются  финансовые вопросы, и разрабатывается ПСД, - отметил руководитель районного отдела предпринимательства.  
В Бурлинском районе в 2021 году официально зарегистрировано 4767 субъектов МСБ, из которых  работают 4068. В сфере предпринимательства задействовано свыше 12 тысяч человек, из которых 36-40% заняты  в торговле и прочих отраслях (салоны красоты, парикмахерские, кафе, рестораны, медицина, образование), в строительстве и сельском хозяйстве - 3-5%.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
строительство

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article