В центре Атырау будет ограничено автомобильное движение

Дороги перекроют в связи с проведением международного форума "Национальные традиции великой степи", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото По распространенному сообщению акимата г.Атырау 14 марта в рамках проведения международного форума «Национальные традиции Великой степи» в городе Атырау будут введены ограничения движения транспорта. - Временно будет закрыто движение, начиная с пересечения проспекта К. Сатпаева – улицы И. Тайманова до улицы Б. Жарбосынова, и пересечение улиц Б. Кулманова и К. Ерниязова, а также на участке улицы Б. Кулманова, расположенном перед здан