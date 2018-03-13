Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В центре Атырау будет ограничено автомобильное движение

Дороги перекроют в связи с проведением международного форума "Национальные традиции великой степи", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото По распространенному сообщению акимата г.Атырау 14 марта в рамках проведения международного форума «Национальные традиции Великой степи» в городе Атырау будут введены ограничения движения транспорта. - Временно будет закрыто движение, начиная с пересечения проспекта К. Сатпаева – улицы И. Тайманова до улицы Б. Жарбосынова, и пересечение улиц Б. Кулманова и К. Ерниязова, а также на участке улицы Б. Кулманова, расположенном перед здан
gorod
В центре Атырау будет ограничено автомобильное движение
Дороги перекроют в связи с проведением международного форума "Национальные традиции великой степи", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото По распространенному сообщению акимата г.Атырау 14 марта в рамках проведения международного форума «Национальные традиции Великой степи» в городе Атырау будут введены ограничения движения транспорта. - Временно будет закрыто движение, начиная с пересечения проспекта К. Сатпаева – улицы И. Тайманова до улицы Б. Жарбосынова, и пересечение улиц Б. Кулманова и К. Ерниязова, а также на участке улицы Б. Кулманова, расположенном перед зданием «Казкоммерцбанка», сообщили в акимате. Ограничение движения транспорта будет действовать 14 марта текущего года с 9 часов до 13.00 и c 19.00 до 22.00. Ерлан ОМАРОВ
дороги движение ограничение

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article