Пожар произошел в частном секторе в районе Алиевского моста по ул.Мамекова, 86. Очевидцы, снимавшие на видео пожар, посчитали, что горит жилая постройка, однако пожарные опровергли данный факт. - Горел контейнер с игрушками. Вызов на пульт дежурного ДЧС поступил в 13.47, пожар был ликвидирован в 14.34. В ликвидации возгорания принимали участие 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. JjHE6YhvsA4