В центре Атырау сгорела кровля кафе (видео)

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации ДЧС пожар произошел 29 января в 15.22. по ул. С. Датова, 144. - Произошло возгорание кровли здания кафе «Залина». Площадь пожара составило 200 кв. м. Пожар был локализован в 16.26 и ликвидирован в 16.49. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. На место тушения пожара работали 37 человек личного состава ГУ «СП и АСР» ДЧС и 6 единиц спецтехники. 2IRk7sS1BXs Ерлан ОМАРОВ