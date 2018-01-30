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Происшествия

В центре Атырау сгорела кровля кафе (видео)

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации ДЧС пожар произошел 29 января в 15.22. по ул. С. Датова, 144. - Произошло возгорание кровли здания кафе «Залина». Площадь пожара составило 200 кв. м. Пожар был локализован в 16.26 и ликвидирован в 16.49. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. На место тушения пожара работали 37 человек личного состава ГУ «СП и АСР» ДЧС и 6 единиц спецтехники. 2IRk7sS1BXs Ерлан ОМАРОВ
gorod
В центре Атырау сгорела кровля кафе (видео)
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По информации ДЧС пожар произошел 29 января в 15.22. по ул. С. Датова, 144. - Произошло возгорание кровли здания кафе «Залина». Площадь пожара составило 200 кв. м. Пожар был локализован в 16.26 и ликвидирован в 16.49. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. На место тушения пожара работали 37 человек личного состава ГУ «СП и АСР» ДЧС и 6 единиц спецтехники. 2IRk7sS1BXs Ерлан ОМАРОВ
Пожар кафе крыша

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