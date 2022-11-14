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Происшествия

В центре Стамбула прогремел взрыв

Подозреваемого задержали. Фото @NatashahNuts в Twitter Днём 13 ноября на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. По последним данным, шесть человек погибли, 80 пострадали. Власти Турции называют это терактом. Накануне говорилось, что его могла совершить женщина. Позже глава МВД сообщил, что задержан человек, который мог оставить взрывное устройство. - Человек, оставивший бомбу, задержан, - цитирует чиновника телеканал TRT World. Он добавил, что за взрывом может стоять Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная в стране террористической. В министерстве иност
Дана Рахметова
В центре Стамбула прогремел взрыв
Подозреваемого задержали.
В центре Стамбула прогремел взрыв
В центре Стамбула прогремел взрыв
Фото @NatashahNuts в Twitter Днём 13 ноября на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. По последним данным, шесть человек погибли, 80 пострадали. Власти Турции называют это терактом. Накануне говорилось, что его могла совершить женщина. Позже глава МВД сообщил, что задержан человек, который мог оставить взрывное устройство.
- Человек, оставивший бомбу, задержан, - цитирует чиновника телеканал TRT World.
Он добавил, что за взрывом может стоять Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная в стране террористической. В министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что генеральное консульство РК в Стамбуле находится на связи с компетентными органами Турции и мэрией города для выяснения информации о наличии граждан Казахстана среди жертв взрыва. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ЧП Турция

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