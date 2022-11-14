В центре Стамбула прогремел взрыв

Подозреваемого задержали. Фото @NatashahNuts в Twitter Днём 13 ноября на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. По последним данным, шесть человек погибли, 80 пострадали. Власти Турции называют это терактом. Накануне говорилось, что его могла совершить женщина. Позже глава МВД сообщил, что задержан человек, который мог оставить взрывное устройство. - Человек, оставивший бомбу, задержан, - цитирует чиновника телеканал TRT World. Он добавил, что за взрывом может стоять Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная в стране террористической. В министерстве иност