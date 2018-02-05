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Происшествия

В центре Уральска джип слетел в арык

"Фольксваген Пассат" и "Тойота Прадо" столкнулись на перекрестке проспектов Достык и Евразия около 7 часов утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, "Фольксваген" врезался в бок джипа, от чего тот слетел в арык. В пресс-службе ДВД ЗКО заявили, что пострадавших в результате аварии нет. - На месте работают дознаватели. Оба автомобиля эвакуированы на штрафстоянку, - рассказали в пресс-службе ведомства. Другие подробности ДТП выясняются. P0tl8Q88Ecs
gorod
В центре Уральска джип слетел в арык
"Фольксваген Пассат" и "Тойота Прадо" столкнулись на перекрестке проспектов Достык и Евразия около 7 часов утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам очевидцев, "Фольксваген" врезался в бок джипа, от чего тот слетел в арык. В пресс-службе ДВД ЗКО заявили, что пострадавших в результате аварии нет. - На месте работают дознаватели. Оба автомобиля эвакуированы на штрафстоянку, - рассказали в пресс-службе ведомства. Другие подробности ДТП выясняются.
 
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ДТП арык джип

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