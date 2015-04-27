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Происшествия Социум

В центре Уральска на светофоре загорелась машина

ЧП произошло около 9 утра на пересечении улицы Ихсанова и проспекта Достык, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобиль "Фольксваген Пассат" ехал со стороны железнодорожного вокзала по проспекту. - Я остановился на светофоре, - рассказал водитель, загоревшейся машины Олег. - Когда я тронулся, раздался хлопок и под капотом вспыхнуло пламя. В это время мимо проезжали сотрудники УАП ДВД ЗКО, они то вызвали пожарных. Машина горела открытым пламенем, однако ее удалось потушить. На время пожара на перекрестке ул. Ихсанова и пр. Достык движение было полностью перекрыто. На месте работают д
gorod
В центре Уральска на светофоре загорелась машина
ЧП произошло около 9 утра на пересечении улицы Ихсанова и проспекта Достык, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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pojar_avto (3)
 Автомобиль "Фольксваген Пассат" ехал со стороны железнодорожного вокзала по проспекту. - Я остановился на светофоре, - рассказал водитель, загоревшейся машины Олег. - Когда я тронулся, раздался хлопок и под капотом вспыхнуло пламя. В это время мимо проезжали сотрудники УАП ДВД ЗКО, они то вызвали пожарных. Машина горела открытым пламенем, однако ее удалось потушить. На время пожара на перекрестке ул. Ихсанова и пр. Достык движение было полностью перекрыто. На месте работают дознаватели УЧС г.Уральск.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
Пожар машина

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