В центре Уральска на светофоре загорелась машина

ЧП произошло около 9 утра на пересечении улицы Ихсанова и проспекта Достык, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобиль "Фольксваген Пассат" ехал со стороны железнодорожного вокзала по проспекту. - Я остановился на светофоре, - рассказал водитель, загоревшейся машины Олег. - Когда я тронулся, раздался хлопок и под капотом вспыхнуло пламя. В это время мимо проезжали сотрудники УАП ДВД ЗКО, они то вызвали пожарных. Машина горела открытым пламенем, однако ее удалось потушить. На время пожара на перекрестке ул. Ихсанова и пр. Достык движение было полностью перекрыто. На месте работают д